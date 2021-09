Vorarlberg: Radfahrerin bei Unfall in Wolfurt verletzt

Bei einem Unfall am Dienstag in Wolfurt wurde eine Radfahrerin unbestimmten Grades verletzt.

Am Dienstag gegen 11.10 Uhr lenkte ein 35-jähriger Mann seinen Pkw auf der Flotzbachstraße in Wolfurt und beabsichtigte die bevorrangte Brühlstraße zu überqueren. Dabei kam es zu einer seitlichen Kollision mit einer 55-jährigen Radfahrerin aus Wolfurt, die mit ihrem Fahrrad auf der Brühlstraße in Richtung Schwarzach unterwegs war.