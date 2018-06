Vorarlberg: Radfahrer stürzte in Dornbirn - Zeugenaufruf

Am 26. Mai 2018 stürzte ein Radfahrer in Dornbirn, weil ein Auto ihn streifte. Die Polizei bittet um Hinweise.

Am Samstag, dem 26.05.2018, gegen 21:50 Uhr, fuhr ein 53-jähriger Radfahrer auf dem Radweg neben der Stadtstraße in Dornbirn von der Ortsmitte kommend in Richtung Schwefel. Auf Höhe der Kreuzung mit der Eisengasse wurde der Radfahrer von einem Pkw, der ihn überholte und anschließend nach rechts in die Eisengasse abbog, gestreift.