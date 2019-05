Vorarlberg: Radfahrer nach Unfall schwer verletzt

Ein 77-Jähriger wurde bei einem Unfall in Wolfurt am Donnerstag schwer verletzt.

Am Donnerstag um 12.25 Uhr fuhr eine 31-jährige, in Wolfurt wohnhafte PKW-Lenkerin in Wolfurt auf der Achstraße in Richtung Lauterach, als auf Höhe der Hausnummer 42 ein 77-jähriger, in Wolfurt wohnhafter Radfahrer rechts vom dort befindlichen Parkplatz in die Achstraße einfuhr, augenscheinlich um diese zu überqueren. Die PKW-Lenkerin versuchte noch auszuweichen und zu bremsen, konnte einen Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern. Der Radfahrer kam nach der Kollision zu Sturz und wurde schwer verletzt. Er wurde mit der Rettung in das Landeskrankenhaus Feldkirch eingeliefert. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt.