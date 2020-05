Vorarlberg: Radfahrer bei Unfall schwer verletzt

Ein 60-jähriger Radfahrer wurde bei einem Unfall mit einem Motorrad in Reuthe schwer verletzt.

Ein 51-jähriger Motorrad-Lenker fuhr am 21.05.2020 um 13.34 Uhr auf der L200 von Bersbuch kommend in Richtung Reuthe. Auf Höhe Km 28,33 kam es zu einer Kollision mit einem von rechts kommenden und die Fahrbahn überquerenden 60-jährigen Radfahrer. Der Radfahrer wurde dabei schwer verletzt. Der Motorradfahrer zog sich Verletzungen unbestimmtes Grades zu. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die Hinzuziehung eines technischen Sachverständigen wurde von der Staatsanwaltschaft Feldkirch angeordnet.