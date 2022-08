Vorarlberg: Radbrücke über Frutz ein Monat gesperrt

Die Blaue Brücke zwischen Koblach und Meiningen muss für rund einen Monat gesperrt werden. Grund hierfür sind starke Beschädigungen aufgrund des Starkregens am vergangenen Freitag.

Wie der Wasserverband Frutzkonkurrenz informiert, kam es zu Erosionen am Bauwerk. An beiden Widerlagern entstanden Löcher im Asphalt in einem Ausmaß von 2x5 Metern. Eine Überquerung der Brücke ist damit unmöglich geworden. Auch der Wasserfall unter der Brücke wurde stark in Mitleidenschaft gezogen und muss saniert werden, um den Hochwasserschutz aufrecht zu erhalten.