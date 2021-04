Vorarlberg Rad Grand Prix mit bester Besetzung aller Zeiten

Zweihundert (!) Topfahrer aus vierzehn Nationen treten am Samstag im Raum Walgau in die Pedale

Das ist das mit Abstand beste Radrennen, das es je in Vorarlberg gegeben hat. 200 Topfahrer aus siebzehn Profirad-Teams sind beim Vorarlberg Rad Grand Prix mit Start und Ziel an der Mittelschule Nenzing am Start.

10. GP Vorarlberg in Nenzing mit Rekordstarterfeld und Weltklassebesetzung – Team Vorarlberg in der Pflicht im Heimrennen gegen 16 UCI Profi Teams abzuliefern!

Am kommenden Samstag, 1. Mai dreht sich im Walgau bereits zum 10. Mal alles um das Thema Rad. In Nenzing startet um 11 Uhr der GP Vorarlberg. Wiederum wird der „Tag der Arbeit“ sprichwörtlich ein hartes Stück Arbeit werden für die Profis des Team Vorarlberg. Man ist in der Pflicht im Heimrennen die beste Performance zu zeigen. Colin Stüssi konnte 2019 auf dem schweren Kurs den letzten Sieg einfahren.

200 Starter aus 29 Mannschaften aus über 10 Nationen

Eine derartig hochkarätige Besetzung hatte die gesamte Rad Bundesliga in den letzten Jahren noch nie zu Gast. Dieser Umstand ist geschuldet, dass an diesem Tag zahlreiche große Rennen in Europa nicht stattfinden. So haben sich unglaubliche 16 UCI Profiteams aus Österreich, Schweiz, Deutschland, Luxembourg und Niederlanden eingeschrieben. Ergänzt wird das größte je da gewesen Starterfeld von 13 Elite Teams aus Nah und Fern. Unter anderem sind die Nationalmannschaften aus Österreich, der Schweiz und Deutschland im Rennen.

Jumbo-Visma Devo Team, Leopard Pro, Nippo-Provence PTS, Lotto-Kern Haus und viele andere Topfavoriten!

Das Team Vorarlberg ist zwar in fast gesamter Besetzung am Start. Allerdings muss man auf seinen verletzten Leader Alexis Guerin verzichten, und auf Johannes Schinnagel. So wird man sich unglaublich „strecken“ müssen, um einen Erfolg einfahren zu können. Denn es wird ein komplett neues Rennen werden was den Rennverlauf betrifft. Die Besetzung ist mit diesem großen und vor allem starken Starterfeld sehr unübersichtlich. Auf die richtige Taktik wird es ankommen, aber auch auf das situationsbedingte Rennglück.

Johnny Hoogerland? Wer kennt den Niederländer nicht, welcher vor Jahren im Stacheldraht bei der Tour de France gelandet ist. Auch er wird an der Startlinie stehen.

Anspruchsvoller Rundkurs für die Radprofis – 9 x Anstieg nach Röns!

Die Radprofis werden auch heuer den bewährten Kurs von 2019 in Angriff nehmen. Nach dem Start in Nenzing wird der kurze, schwere Anstieg von Schlins nach Röns gefahren. Von Satteins geht es weiter nach Frastanz und zurück über Beschling nach Nenzing.

Facts: pro Runde 17,8 Km x 9 Runden = Gesamtdistanz 160,2 Kilometer / 220 Höhenmeter pro Runde = gesamt 1980 Höhenmeter

Thomas Kofler (Team Manager):

„Die Mannschaft muss auf zwei Leistungsträger verzichten, da sich neben Roadcaptain Guerin nun auch Schinnagel beim Sturz in Wels verletzt hat, man ist aber dennoch gut aufgestellt. Das Rennen ist besser besetzt als viele UCI Rennen. Das macht es in diesem Jahr mehr als offen, und sollte uns liegen, wenn das Rennen richtig hart ausgefahren wird. Wir haben in den letzten Rennen nicht performt, hatten auch viel Pech mit Stürzen – somit erhöht sich der Druck. Man wird sehen wie die Fahrer damit umgehen werden vor eigenem Publikum.

Kader: Dominik Amann, Linus Stari, Daniel Ganahl (AUT-VBG), Max Kuen, Nikolas Riegler, Lukas Meiler, Martin Meiler, Colin Stüssi, Roland Thalmann, Antoine Debons, Filippo Fortin, Felix Meo, Adria Moreno, Markus Wildauer;

Verletzt: Alexis Guerin, Johannes Schinnagel

Programm Samstag 1. Mai:

Ab 9.30 Uhr Präsentation der Mannschaften bei der Sportmittelschule Nenzing

11.00 Uhr Start GP Vorarlberg

Ca. 14.45 Uhr Zieleinlauf Elite / Profis – anschl. Siegerehrung

Ein Sportfest mit Abstand und Sicherheitskonzept – NEU: Corona-Testmöglichkeit in Nenzing Gemeindeamt!

Um eine sichere Veranstaltung zu ermöglichen, gelten entsprechende Covid-19 Maßnahmen. In Kooperation mit dem Land Vorarlberg, der Marktgemeinde Nenzing und dem österreichischen Bundeheer wurde eine eigene Teststation beim Gemeindeamt von 9 – 15 Uhr eingerichtet. Hier kann gratis vor Ort getestet werden.