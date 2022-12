Vorarlberg prüft Bau einer Verbrennungsanlage für Klärschlamm

Eine Studie des Landes Vorarlberg und des Gemeindeverbands empfiehlt den Bau einer thermischen Verwertungsanlage für Klärschlamm in dem Bundesland.

Aktuell - und längstens bis 2027 - wird der überwiegende Teil des Vorarlberger Klärschlamms zur Verbrennung nach Deutschland und in die Schweiz transportiert. Eine Verbrennungsanlage in Vorarlberg könnte in Meiningen gebaut werden, die Kosten dafür (ohne Grunderwerb) werden mit 40 Mio. Euro beziffert.

Grundsatzentscheidung fällt 2023

"Die Empfehlung aus fachlicher Sicht geht - hinsichtlich Entsorgungssicherheit, Autarkie, Daseinsvorsorge sowie in Blickrichtung der Energiewende - zum Bau einer eigenen thermischen Verwertungsanlage in Vorarlberg. Das gilt auch bei wirtschaftlicher Betrachtung", fassten Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) und der zuständige Landesrat Daniel Zadra (Grüne) am Dienstag in einem Pressegespräch die Ergebnisse der Studie zusammen. Die Expertise wurde auf Ansuchen der Vorarlberger Abwasserreinigungsanlagen (ARA) erstellt. Man habe die Studie bereits intensiv mit Vertretern der ARA und der Abwasserverbände diskutiert, hieß es. Im ersten Quartal 2023 soll die Grundsatzentscheidung über das weitere Vorgehen fallen. Dazu ist die Zustimmung aller Abwasserreinigungsanlagen notwendig.