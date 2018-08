Vorarlberg: Positiver Verlauf der Sommersaison

Die Landesstelle für Statistik berichtet weiter erfreuliche Tourismuszahlen für diesen Sommer.

Auch im Juli waren die Unterkünfte in Vorarlberg bestens gebucht, damit kann im Zeitraum Mai bis Juli 2018 gegenüber dem Vorjahr sowohl bei Gästeankünften als auch bei Nächtigungen ein Plus verzeichnet werden. Landesstatthalter Karlheinz Rüdisser und Brigitte Plemel von Vorarlberg Tourismus zeigen sich mit dem Saisonverlauf sehr zufrieden.

Im Juli 2018 sind 266.200 Gäste nach Vorarlberg gekommen, etwas weniger (-1,2 Prozent) als im Juli des Vorjahres, trotzdem hat es bei der Nächtigungszahl auch in diesem Monat Zugewinne gegeben (913.500 Nächtigungen; +0,4 Prozent). “Seit dem Juli 2007 – ein Ausnahmejahr mit der Großveranstaltung Welt-Gymnaestrada – ist es das bisher beste Nächtigungsergebnis in diesem Monat”, so Tourismusexpertin Plemel. Maßgeblich dafür sei die stabile Nachfrage aus Deutschland, die auch die Rückgänge im zweitwichtigsten Auslandsmarkt Schweiz mehr als auffangen konnte.