Vorarlberg: Polizeiinspektion Hittisau bekommt neuen Chef

Martin Gmeiner übernahm mit 1. Februar 2020 die Leitung der Polizeiinspektion Hittisau.

Mit 1. Februar wurde Kontrollinspektor Martin Gemeiner zum neuen Leiter der Polizeiinspektion Hittisau bestellt. Er folgte dem bisherigen Leiter, Kontrollinspektor Helmut Klabuschnig, welcher in den Ruhestand wechselte.

Kontrollinspektor Martin Gmeiner trat am 01. September 2006 in die Österreichische Bundespolizei ein und sammelte seine ersten dienstlichen Erfahrungen als eingeteilter Beamter auf der Polizeiinspektion Wolfurt. In den Jahren 2012/2013 absolvierte er den Grundausbildungslehrgang für dienstführende Wachebeamte und versah danach auf der Polizeiinspektion Hard als 3. Stellvertreter des Dienststellenleiters seinen Dienst. Es folgten Zwischenstationen bei den Polizeiinspektionen Lauterach und Egg, wo er jeweils die Funktion des 1. Stellvertreters innehatte.