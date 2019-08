Vorarlberg: Polizeiinspektion Bezau unter neuer Leitung

Im August 2019 wurde Kontrollinspektor Hans-Peter Schwendinger zum neuen Leiter der Polizeiinspektion Bezau bestellt. Er folgte dem bisherigen Leiter, Kontrollinspektor Gerhard Klocker, welcher in den Ruhestand ging.

Schwendinger begann seine dienstliche Laufbahn am 01.10.1979 bei der Zollwache und sammelte seine ersten dienstlichen Erfahrungen beim Zollamt Tisis. Im Jahr 1996 wurde er nach absolvierter Ausbildung zum dienstführenden Beamten ernannt. Bis zur Auflösung der Zollwache Vorarlberg und Eingliederung in die damalige Vorarlberger Gendarmerie versah er bei der Zollwacheabteilung Hittisau und der mobilen Überwachsungsgruppe Bregenz seinen Dienst.

Leistungssportler

Nach der Übernahme in den Polizeidienst versah Schwendinger seinen Dienst bei der Polizeiinspektion Bregenz. Am 01.09.2009 wechselte er nach Bezau und wurde zum Stellvertreter des Dienststellenkommandanten ernannt. Diese Funktion übte er bis zur Ernennung zum nunmehrigen Dienststellenleiter aus. Einen besonderen Namen machte er sich als Zollwache- bzw. Polizei-Leistungssportler. Als Zollwache-Langläufer nahm er als Mitglied der Nationalmannschaft erfolgreich an den Weltmeisterschaften in Oslo (1982) und in Seefeld (1985) teil. Es folgten weitere 14 WM-Teilnahmen als Leistungssportler bei der Bundespolizei. Dabei erkämpfte er sich in der Klasse "Senioren" eine Goldmedaille, vier Silbermedaillen und vier Bronzemedaillen.