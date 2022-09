Vorarlberg: Polizeihund "Igor" stellte Einbrecher

Am Dienstag, 13. September 2022, um 1.14 Uhr löste bei einem Einkaufsmarkt in der Bundesstraße in Rankweil der Einbruchsalarm aus. Diensthund "Igor" konnte den Einbrecher schnappen.

Mehrere Streifen der Bundespolizei, der Sicherheitswache Feldkirch sowie der Polizeidiensthundestation umstellten das Gebäude. Dabei wurde eine unversperrte Tür zum Lagerraum festgestellt.

Im Zuge des Einsatzes wurde der Diensthund "Igor vom Langen Elend" zum Stöbern nach Personen eingesetzt. Nach kurzer Zeit stöberte der Diensthund einen Einbrecher auf und schlug an. Der Mann, ein stark alkoholisierter 37-jähriger serbischer Staatsangehöriger mit unstetem Aufenthalt, konnte widerstandlos festgenommen werden und wurde zur weiteren Bearbeitung zur Polizeiinspektion Rankweil verbracht.