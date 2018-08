Vorarlberg: Polizei warnt vor betrügerischen Emails

Die Landespolizeidirektion Vorarlberg stellt in den nächsten Tagen verschiedene Betrugsphänomene vor und bietet Infos und Tipps für mehr Sicherheit im Netz.

Der Täter verschafft sich widerrechtlichen Zugang zum Email-Account des Opfers und versendet dann sogenannte Notfall-E-Mails an die Kontakte im Adressverzeichnis. In der Mail selbst wird vorgegeben, dass man sich in einer Notlage im Ausland befindet und dringend Geld für die vom Konsulat/der Botschaft genehmigten Rückreise und die Bezahlung des Hotels benötigt. Die Zahlung soll dann über Geld-Transfer-Dienste wie z.B. Western Union erfolgen. Hier ist eine Nachvollziehbarkeit schwierig bis unmöglich, die Behebung selbst geschieht zumeist unter Vorlage von gefälschten Ausweisdokumenten.