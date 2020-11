Vorarlberg: Polizei stellt Opferstockdiebe in Batschuns

Nach einem Zeugenhinweis konnten Polizisten der Polizeiinspektion Rankweil am Donnerstag gegen 13.45 Uhr in Batschuns zwei Opferstockdiebe in ihrem Fahrzeug anhalten und vorläufig festnehmen.

Die 40-jährige Frau und der 39-jährige Mann, beide rumänische Staatsangehörige, sind verdächtig, am 16.11.2020 in der Kapelle „Maria Schnee“ in Bonacker und am 26.11.2020 in der Kirche in Innerlaterns Banknoten aus den Opferstöcken gestohlen zu haben. Bei der Fahrzeug- und Personendurchsuchung konnten mehrere Banknoten (5er und 10er) und entsprechendes Werkzeug sichergestellt werden. Die beiden werden auf freiem Fuß an die Staatsanwaltschaft Feldkirch angezeigt werden.