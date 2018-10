Vorarlberg: Polizei klärt Diebstahlserie auf

Beamten der Polizeiinspektion Bregenz ist es gelungen, sechs Jugendlichen zahlreiche strafrechtliche Delikte nachzuweisen.

Den Jugendlichen zwischen 14 bis 17 Jahren wird vorgeworfen im Zeitraum von 12. Juli bis 7. August 208 im Großraum Bregenz Einbruchsdiebstähle in eine Bäckerei, zwei Jugendlokale und in ein Gastronomiezelt begangen zu haben. Außerdem sollen sie für 35 Einbruchsdiebstähle in Zeitungskassen und mehrere Einbrüche in Zigarettenautomaten verantwortlich sein – teilweise blieb es bei Versuchen. Weiters konnten ihnen drei Fahrraddiebstähle und der Diebstahl eines Mopeds nachgewiesen werdne.