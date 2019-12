Vorarlberg: Polizei forscht 52-jährigen Vandalen aus

Beamten der Polizeiinspektion Hörbranz ist es gelungen eine Serie von Pkw-Sachbeschädigungen und Diebstählen zu klären.

Beginnend mit dem 20.11.2019 wurden im Bezirk Bregenz, vornehmlich in den Ortschaften Hörbranz und Bregenz, regelmäßig Sachbeschädigungen an abgestellten Pkw verzeichnet. Der zunächst unbekannte Täter riss Scheibenwischer und Außenspiegel ab, besprühte Fahrzeuge mit Farbspray, zerkratzte die Autos zum Teil und stahl einzelne Kennzeichentafeln. Insgesamt wurden mehr als 60 Fahrzeuge beschädigt.

Kennzeichen auf A14 geworfen

Die Serie steht in Zusammenhang mit Vorfall Ende November , wo unter anderem KFZ-Bestandteile von einer Autobahnbrücke in Hörbranz auf die Rheintalautobahn (A 14) geworfen wurden.

Gezielte Fahndungsmaßnahmen der Polizeiinspektion Hörbranz führten in der Nacht auf Montag schließlich zum Erfolg, als die Beamten während ihrer Streifentätigkeit eine verdächtige Person wahrnahmen. Es handelte sich um einen 52-jährigen Mann aus dem Leiblachtal.

Auf freiem Fuß angezeigt

Bei der durch die Staatsanwaltschaft angeordneten Hausdurchsuchung konnte diverses Diebsgut aus Tatbegehungen in Hörbranz fest- und sichergestellt werden. Weiters wurden auch Gegenstände aufgefunden, welche die Verdachtsmomente hinsichtlich der Pkw-Sachbeschädigungen erhärteten. Der Verdächtige zeigte sich schlussendlich in seiner Vernehmung umfassend geständig. Die Anzeige erfolgt auf freiem Fuße an die Staatsanwaltschaft.