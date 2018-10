Vorarlberg: Polizei fasst Buntmetall-Dieb in Satteins

Die Polizei konnte am vergangenen Donnerstag einen Mann festnehmen, der über mehrere Monate insgesamt 20 Buntmetall-Diebstähle in Vorarlberg begangen haben soll.

Gegen 23 Uhr führten Beamte der Polizeiinspektionen Satteins und Frastanz Kontrollen bei einem metallverarbeitenden Betrieb in Satteins durch, weil es dort in den vorangegangenen Tagen zu zwei Diebstählen/Einbruchsdiebstählen aus dem Altmetallcontainer gekommen war. In einem hinter einem etwa zwei Meter hohen Absperrgitter befindlichen Altmetallcontainer konnten sie eine Person feststellen und festnehmen.