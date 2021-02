Vorarlberg plant Schaffung weiterer Aushub-Deponieflächen

Vorarlberg braucht mehr Flächen zur Ablagerung von Bodenaushub. Das ist das Ergebnis einer Studie zur Deponierung von Bodenaushub und Baurestmassen, die die Landesregierung am Mittwoch bei einer Pressekonferenz präsentierte.

Wirtschaftslandesrat Tittler sah den Bedarf an neuen Deponieflächen durch die Ergebnisse der vom Land beauftragten und von Land und Wirtschaftskammer kofinanzierten Studie bestätigt: Einer hochgerechneten verfügbaren Verfüllkapazität von einer bis zu maximal 1,2 Millionen Tonnen pro Jahr bis 2025 steht eine geschätzte Menge von 1,3 Millionen Tonnen Ablagerungsmaterial jährlich gegenüber. Das heißt, es fallen pro Jahr bis zu 30 Prozent mehr abzulagerndes Material an als Deponieraum zur Verfügung steht.

Rasche Genehmigung neuer Flächen

Nach Ansicht Tittlers und Rauchs ist ein interdisziplinärer Ansatz nötig, der Raumplanung, Verkehrsplanung, Umweltinteressen sowie Wirtschaft und Landwirtschaft miteinbezieht. "Wir deponieren heute auf Kosten der Zukunft - das geht eine Zeit lang, hier gilt es aber auf jeden Fall gegenzusteuern", so Tittler. In der Theorie gebe es dafür ein einfaches Rezept: die Schaffung eines größeren Angebots - was allerdings komplex und aufwendig sei. Umso mehr brauche es ein Bekenntnis zur Schaffung von Deponieangeboten und die rasche Genehmigung von neuen Flächen, so der Landesrat.