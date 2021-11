Vorarlberg plant 2022 mit Haushaltsdefizit von knapp 100 Mio. Euro

Das Land Vorarlberg plant das Jahr 2022 mit einem Haushaltsdefizit von knapp 100 Mio. Euro. Das hat Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) am Dienstag bekannt gegeben.

Der von der Landesregierung am Dienstag einstimmig beschlossene Budgetrahmen für 2022 sieht einen Ergebnisvorschlag mit Aufwendungen in Höhe von 1,985 Mrd. Euro (2021: 1,904 Mrd.) sowie einen Finanzierungsvorschlag mit Auszahlungen in Höhe von 2,068 Mrd. Euro (2021: 1,989 Mrd.) vor. Wie in den Vorjahren werden rund 70 Prozent der Mittel für die Bereiche Gesundheit, Bildung sowie Soziales und Wohnbauförderung ausgegeben werden.