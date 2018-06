Vorarlberg: Pkw überschlägt sich bei Alberschwende

Am Montagabend kam ein 21-Jähriger kurz vor Alberschwende von der Straße ab. Das Auto überschlug sich in weiterer Folge und blieb auf dem Dach liegen.

Ein 21-jähriger Pkw-Lenker fuhr am 04.06.2018 um 17.55 Uhr auf der Schwarzach-Tobelstraße (L 200) von Dornbirn kommend in Richtung Alberschwende. Auf Höhe Km 6,45 geriet der Lenker aus nicht bekannter Ursache über den linken Fahrbahnrand. In weiterer Folge prallte dessen Pkw gegen die Böschung und überschlug sich. Das Auto blieb auf dem Dach liegen.