Vorarlberg: Pkw stürzt 100 Meter über Abhang

Übersaxen - Am Sonntag ist in Übersaxen ein herrenloser Pkw rund 100 Meter über einen Abhang gerollt. Verletzt wurde niemand.

Am Sonntag hat ein 32-jähriger Mann seinen Pkw auf der Gulmalpe in Übersaxen geparkt. Vermutlich weil die Handbremse nicht ausreichend angezogen wurde, geriet der Pkw ins Rollen. Das Auto rollte rund 60 Meter rückwärts einen Weg hinunter. In weiterer Folge rollte der Pkw auf einen Gegenhang und von dort dann rund 100 Meter einen Abhang hinter. Das Fahrzeug kam schlussendlich in einem Jungwald zum Stillstand.