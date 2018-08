Vorarlberg - Pkw kracht gegen Moped: Zwei 15-Jährige verletzt

Zwei verletzte Jugendliche forderte am Samstag ein Unfall in Blons.

Am Samstag gegen 10.10 Uhr fuhr eine 33 Jahre alte Frau aus Sonntag mit ihrem PKW auf der L 193 in Sonntag in Richtung Blons. Hinter dem PKW fuhr ein 15-jähriger Mopedlenker mit einer 15-jährigen Mitfahrerin. Die PKW-Lenkerin verringerte auf Höhe km 17,7 die Geschwindigkeit und wollte nach links abbiegen. Gleichzeitig überholte der Mopedlenker den PKW. Es kam zum Zusammenstoß und der Mopedlenker und die Mitfahrerin kamen zu Sturz und erlitten Verletzungen unbestimmten Grades. Sie wurden mit der Rettung ins LKH Bludenz eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.