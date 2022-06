Vorarlberg: Pkw-Kollision in Bezau

Am Donnerstagmorgen kam es in Bezau zu einem Unfall.

Am Donnerstag gegen 9.45 Uhr wollte eine 42-jährige Frau aus dem Bregenzerwald mit ihrem Fahrzeug von Bezau kommend in die bevorrangte Landesstraße 200 in Fahrtrichtung Bersbuch einbiegen. Im Fahrzeug führte sie ihre 14- und 17-jährige Tochter mit. Zur gleichen Zeit fuhr ein 69-jähriger Mann aus Deutschland allein mit seinem Fahrzeug von Mellau kommend auf der Landesstraße 200 ebenfalls in Richtung Bersbuch.