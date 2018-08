Vorarlberg: Pkw-Kollision in Alberschwende

Alberschwende - Im Ortsteil Schwarzen in Alberschwende kam es am Montagnachmittag zu einer Kollision zwischen zwei Fahrzeugen.

Eine 58-jährige Pkw-Lenkerin fuhr am Montagnachmittag in Alberschwende auf der L47 aus Richtung Dornbirn kommend in Richtung Dorfzentrum. Auf dem Beifahrersitz führte sie eine 24-jährige Frau und auf dem Rücksitz ein zweijähriges Kind mit.