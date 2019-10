Vorarlberg: Pkw kollidiert mit Montafonerbahn

Am Samstag Mittag waren zwischen Lorüns und St. Anton im Montafon zwei Pkw in einen Unfall mit der Montafonerbahn verwickelt.

An dem Unfall auf dem "Alma" Bahnübergang zwischen Lorüns und St. Anton im Montafon in Fahrtrichtung Partennen waren zwei Fahrzeuge beteiligt. Eines der beiden Fahrzeuge wurde schwer, das andere nur leicht beschädigt. Spuren des Aufpralls waren auch an der Lok der Montafonerbahn zu sehen.