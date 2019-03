Vorarlberg: Pkw in Garage ausgebrannt – eine Person verletzt

Am Fahrzeug entstand Totalschaden ©Erste Information: gegen 11.45 Uhr; Garagenbrand; PKW Brand in Firma Garage Buxera; 1 Person verletzt; Infos PI Sulz;

Weiler - Am Samstagmittag geriet ein in einer versperrten Fahrzeughalle abgestellter Pkw in Weiler in Brand.

Nachbarn bemerkten eine Rauchentwicklung in der Fahrzeughalle in Weiler und verständigten den 51-jährigen Besitzer der Halle. Dieser begab sich zur Fahrzeughalle und versuchte den Brand mit einem Wasserschlauch zu löschen. Der Löschversuch misslang, weshalb die Feuerwehr verständigt wurde. Diese konnte den Brand rasch löschen.