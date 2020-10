Vorarlberg: Pkw-Frontalkollision in Langenegg

Am Mittwochabend kam es in Langenegg zu einer Frontalkollision zweier Pkw. Der Unfallverursacher war alkoholisiert. Drei Personen wurden unbestimmten Grades verletzt.

Gegen 21:45 Uhr war eine 20-jährige Frau aus Krumbach mit ihrem Pkw auf der Langeneggerstraße von Langenegg kommend in Richtung Lingenau unterwegs. In ihrem Auto führte sie noch zwei weitere Frauen (ebenfalls beide 20 Jahre alt) mit. Zur selben Zeit fuhr ein 33-jähriger Mann aus Krumbach in die entgegengesetzte Richtung. Auf Höhe der Parzelle Kirchdorf, unmittelbar nach einer langgezogenen Linkskurve, geriet der Mann auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit dem Pkw, welcher mit den drei Frauen besetzt war.