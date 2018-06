Vorarlberg: Pkw fährt Moped-Lenker in Bludenz auf

Am Samstagnachmittag ereignete sich in Bludenz auf der Pulverturmstraße ein Unfall als ein Pkw einem Moped-Lenker auffuhr.

Am 16.06.2018 gegen 13:15 Uhr fuhr ein 15-jähriger Moped Lenker auf der Pulverturmstraße in Bludenz Richtung Kreuzung Bahnhofsstraße. Er ordnete sich auf der rechten Fahrspur ein und blieb an der Haltelinie stehen. Hierbei fuhr ihm ein nachkommendes Fahrzeug auf das stehende Moped auf, wodurch er umstürzte.