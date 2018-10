Vorarlberg: Pfändertunnel für Übung der Feuerwehr gesperrt

Bregenz - Am Montag Abend wurde der Pfändertunnel für eine Übung der Einsatzkräfte mehrere Stunden lang gesperrt.

Übungsannahme für die jährlich vorgeschriebene Einsatzübung war ein Unfall mit mehreren eingeklemmten Personen in der Weströhre des Pfändertunnels. 5 Pkw und ein Lkw waren beteiligt, 5 Verletzte gab es zu bergen und versorgen. Erschwerend kam für die anrückenden Einsatzkräfte hinzu, dass sie für die Übung auf einen Stau aufgefahren waren, konnten mit den Fahrzeugen also nicht den Unfallort erreichen. Sämtliches Einsatzgerät und -material musste also per Hand an die Unfallstelle gebracht werden.