Vorarlberg: Paragleiter stürzt 20 Meter ab

Am Samstagabend stürzte ein Paragleiter in der Nähe von Andelsbuch 20 Meter in die Tiefe.

Am 16.07.2022 um 17:15 Uhr startete ein Paragleiter beim Startplatz Niedere in Andelsbuch zu einem Trainingsflug. Nach zirka 15 Minuten sackte er etwas zu tief ab, kam in ein Lee, streifte einen Baum und stürzte in weiterer Folge aus einer Höhe von circa 20 Meter ab.

Er erlitt dadurch Hals- und Brustwirbelverletzungen unbestimmten Grades. Nach der Erstversorgung wurde er mit dem Rettungshubschrauber C8 ins Kantonsspital St. Gallen verbracht.