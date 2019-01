Vorarlberg: Papiercontainer in Feldkirch in Brand geraten

Zwei Papiercontainer sind in der Nacht auf Mittwoch in Feldkirch in Brand geraten - die Polizei geht von Brandstiftung aus.

Am 1. Jänner gerieten in Feldkirch gegen 22 Uhr in der Naflastraße sowie in der Wohlwendstraße kurz hintereinander zwei Papiercontainer in Brand. Aufgrund des jeweils starken Feuers wurden auch nebenstehende Container, der Holzzaun um eine Sammelstelle sowie eine Tür zum Umspannwerk stark beschädigt. Ein weiteres Übergreifen konnte durch die Feuerwehr verhindert werden. Die Polizei geht derzeit von Brandstiftung aus.