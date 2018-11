Vorarlberg: Ortsdurchfahrt von Raggal wiedereröffnet

Um rund 2,1 Millionen Euro wurde in den vergangenen Monaten die Ortsdurchfahrt von Raggal umfassend erneuert und modernisiert. Am Freitag haben Landeshauptmann Markus Wallner und Bürgermeister Hermann Manahl den 1,5 Kilometer langen Straßenabschnitt offiziell wiedereröffnet.

Von Landesseite wurden in Summe 1,93 Millionen Euro investiert, die Gemeinde hat zur Erneuerung des Straßenabschnitts 170.000 Euro beigesteuert. “Eine Straße ist immer auch eine Lebensader für eine Gemeinde”, erklärte Bürgermeister Manahl bei der feierlichen Eröffnung, die vom Fraßenecho Raggal musikalisch umrahmt wurde. Pfarrmoderator Bruno Bonetti nahm die Segnung vor.

Landeshauptmann Wallner bezeichnete ein modernes und sicheres Verkehrsnetz als “Grundvoraussetzung für wirtschaftliche Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit, die Entwicklung des Landes, den Wohlstand der Bevölkerung und eine hohe Lebensqualität in den Regionen”. Insbesondere auch für den ländlichen Raum sei eine leistungsfähige Infrastruktur unverzichtbar, betonte Wallner.

Er machte bei der Feier auch auf den konjunkturellen Impuls aufmerksam, der vom Projekt ausgegangen ist: “Durch Investitionen in die Infrastruktur werden Arbeitsplätze gesichert und Wertschöpfung in der Region gehalten”. Neben den am Bau beteiligten Unternehmen bedankte sich Wallner auch bei den Anrainerinnen und Anrainern, die während der umfangreichen Bauarbeiten viel Geduld und Verständnis aufzubringen hatten.