Vorarlberg: Ohne Vorwarnung attackiert

In der Nacht auf Montag kam es zu einer Auseinandersetzung bei einer Tankstelle in Hohenems. Zwei Opfer müssen im Krankenhaus behandelt werden.

Am Montag zwischen 00.30 und 01.00 Uhr verließen zwei Jugendliche einer niederländischen Fußballmannschaft die Tankstelle in Hohenems in der Lustenauer Straße 112a, wo sie Getränke gekauft hatten. Sie wollten zu Fuß zum nahe-gelegenen Hotel in Richtung Altach gehen.