Vorarlberg: Öl auf der Straße – Fahrradfahrerin gestürzt

Nenzing - Am Mittwochabend kam eine 63-jährige Radfahrerin auf einer durch Öl verschmutzten Straße in Nenzing zu Sturz.

Am Mittwochabend fuhr eine 63-jährige Radfahrerin auf der Gemeindestraße Nagrand in Nenzing in Richtung Gaisstraße. Auf Höhe Gaisstraße Nr. 1 wollte die Frau mit ihrem Fahrrad nach rechts in die Gaisstraße einbiegen. Beim Abbiegen rutschte der Vorderreifen des Fahrrades aufgrund der durch Öl verunreinigten Fahrbahn nach links weg und die Frau kam zu Sturz.