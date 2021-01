Vorarlberg: Öffis und LKH sind Corona-Cluster

Am Donnerstagabend wurden gleich zwei neue Corona-Cluster in Vorarlberg bekannt.

31 Buschauffeure, die im Raum Bregenz/Unteres Rheintal im Einsatz waren, wurden positiv auf das Corona-Virus getestet. Die betroffenen Chauffeurinnen und Chauffeure wurden sofort außer Dienst gestellt, berichtet das Land Vorarlberg am Donnerstagabend. 160 Beschäftigte der Postbus AG am Standort Bregenz (Stadtbus Bregenz und Landbus Unterland) wurden am Donnerstag mittels Antigen- und PCR-Test auf das Virus getestet, davon sind nur drei antigentest-positiv. Auch diese Betroffenen sein unverzüglich abgesondert worden. „Sämtliche Busfahrer sowie das Zugpersonal werden ab Freitag vorsorglich getestet“, teilt Landesrat Johannes Rauch mit. Ein weiterer Fall betrifft die Unfallchirurgie am Landeskrankenhaus Feldkirch, dort sind 18 Personen positiv.