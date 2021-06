Vorarlberg: Nur noch 71 Corona-Infizierte

Fünf Neuinfektionen wurden am Sonntag in Vorarlberg verzeichnet. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 9,3.

Stand Sonntag 24 Uhr: Die Corona-Lage in Vorarlberg entspannt sich weiter. Am Sonntag wurden in Vorarlberg fünf Neuinfektionen verzeichnet. Acht weitere Neuinfektionen kamen bis Sonntagnachmittag hinzu.