Vorarlberg: Neuinfektionen gehen weiter zurück

Am Donnerstagmittag weist das Dashboard des Landes 54 Neuinfektionen seit Mitternacht auf. Im gleichen Zeitraum wurden 81 Personen als genesen gemeldet. In Vorarlberg sind damit aktuell 1.290 Personen mit dem Coronavirus infiziert.

Am Mittwoch starben vier weitere Personen am oder mit dem Coronavirus. Damit erhöht sich die Zahl der Todesopfer in Vorarlberg auf 206.

Die Weihnachtstestungen sind gut angelaufen. Nach VOL.AT vorliegenden Informationen vom Land sind am Mittwoch bereits die ersten 5.000 Personen getestet worden.

Zahlen aus den Bezirken

Zahlen aus den Gemeinden

Die meisten Covid-Fälle gibt es weiterhin in Dornbirn (199). 14 Vorarlberger Gemeinden sind derzeit "Corona-Frei".

Situation in den Spitälern

Aktuell werden werden 77 COVID-19-Patienten stationär betreut.

Am Mittwoch wurden 5 COVID-19-Erkrankte in den Spitälern aufgenommen. In Summe werden 68 COVID-19 - Patienten stationär betreut.

Es gibt 205 Normalbetten für COVID-19 - Patientinnen, 150 davon sind noch verfügbar. Außerdem sind 200 Normalbetten für COVID-19 - Patienten im Notversorgungszentrum Dornbirn vorbereitet. 13 Personen konnten aus dem Krankenhaus entlassen werden.

Insgesamt stehen 59 Betten zur intensivmedizinischen Behandlung von Patienten bereit. 13 COVID-19 - Patienten müssen derzeit auf der Intensivstation behandelt werden. Zusätzlich werden 21 Nicht-Covid-Patienten intensivmedizinisch betreut. Aktuell sind damit noch 25 Intensivbetten für alle Patientengruppen verfügbar.

54 Mitarbeitende sind Coro­na-positiv getestet, 18 sind zusätzlich in Quarantäne.

Sieben-Tages-Inzidenz

Dem Corona-Dashboard der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) zufolge weist Vorarlberg am Mittwoch bei der Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner den dritthöchsten Wert aller österreichischen Bundesländer hinter Kärnten und Salzburg auf. Mit 175 Neuinfektionen (nach 183 am Dienstag) ist der Wert in Vorarlberg am Mittwoch gefallen, aber immer noch über dem Österreich-Durchschnitt.

Der österreichische Durchschnitt bei der Sieben-Tages-Inzidenz lag am Mittwoch bei 157.

Mit Sieben-Tages-Inzidenzen zwischen 154 und 206 ist aktuell keiner der vier Vorarlberger Bezirke unter den ersten 20.