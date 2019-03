Vorarlberg: Neuerliche Berufung im Harder Grundstücksdeal

Beklagter wehrt sich gegen Aufhebung von Harder Grundstücksdeal mit geschäftsunfähigem Kläger.

Der Kläger in dem anhängigen Zivilprozess wird im Juni 100 Jahre alt. Der damals 96-jährige Diplomingenieur war nach Ansicht von Richterin Sieglinde Stolz dement und daher nicht geschäftsfähig, als er im Juni 2015 seinen Sechstelanteil von 1600 Quadratmetern an einem Harder Grundstück mit der Widmung Bauerwartungsland und Baumischgebiet um lediglich 50.000 Euro an den beklagten Landwirt und Pächter verkauft hat. Für Klagsvertreter Karl Schelling war die Liegenschaft, für die aus seiner Sicht eine Umwidmung in Bauland problemlos möglich wäre, allerdings rund 800.000 Euro wert.