Vorarlberg: Neuer Primar für die Stiftung Maria Ebene

Nachdem sich die Stiftung Maria Ebene im vergangenen November von ihrem Primar Dr. Michael Willis getrennt hatte, wurde die Position nun nachbesetzt. Die Stelle antreten wird Dr. Philipp Kloimstein.

Zwischen Wien und Wattwil

Kloimstein studierte Medizin an der Universität Wien, außerdem absolvierte er ein MBA-Studium an der Wirtschaftsuniversität Wien und studierte Violine am Konservatorium der Stadt Wien. Sein Interesse an der Musik, neben jenem der Medizin, drückt sich auch durch seine Lehrbefähigung für das Dirigieren aus. Beruflich hatte Kloimstein seinen Schwerpunkt zuletzt in der benachbarten Schweiz. Von 2013 bis 2015 verantwortete er als ärztlicher Leiter die psychosomatischen Abteilung am Spital Wattwil im Kanton St. Gallen. Seit 2015 leitet er eine eigene Facharztpraxis ebenfalls in Wattwil. Daneben ging er von 2015 bis 2016 einem Lehrauftrag an der medizinischen Fakultät der Universität Zürich nach und ist seit 2016 als Gutachter auf seinem Fachgebiet in St. Gallen tätig. Kloimstein ist verheiratet und Vater von zwei Kindern. Mit Anfang April 2020 wird er seine Stelle im Krankenhaus Maria Ebene in Frastanz.