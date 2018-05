Vorarlberg: Neuer Fahrrad-Bus im Bregenzerwald

Bei der ersten Fahrrad-­Bus-­Linie Vorarlbergs „R1“ lässt sich das eigene Fahrrad oder E-­Bike auf den Anhänger des Linienbusses aufladen und mitnehmen.

Das eigene Fahrrad im Linienbus mitnehmen -­ diesen Wunsch haben Einheimische und Gäste schon länger. Die Umsetzung in der Praxis ist allerdings tatsächlich eine Herausforderung, wie

verschiedenste Versuche zeigten. Die REGIO Bregenzerwald hat jedoch in der Mobilwoche 2017 so positive Erfahrungen gesammelt, dass am 7. Juni in der Region ein viermonatiger Probebetrieb mit der eigenen Fahrrad-­Bus-­Linie R1 beginnt.

Eigene Fahrrad-­Bus-­Linie Der neue Fahrrad-­Bus startet von Donnerstag bis Sonntag jeweils in der Früh am Bahnhof Schwarzach und ist anschließend im Bregenzerwald unterwegs, bis er abends wieder am Schwarzacher Bahnhof ankommt. In jedem Ort bzw. Ortsteil auf seiner Linie gibt es je eine Haltestelle, ein fixer Fahrplan macht das Angebot für die Nutzer planbar. Die Kosten für den Probebetrieb liegen bei rund 40.000 Euro.

20 Fährräder am Anhänger des Linienbusses Der Fahrrad-­Anhänger für den Linienbus wurde seit dem Test in der Mobilwoche 2017 weiterentwickelt. Er fasst jetzt bis zu 20 Fahrräder, kann leichter vom Fahrbahnrand aus beladen werden und ist auch für den Transport von E-­Bikes typisiert. Das Aufladen übernehmen die Fahrgäste selbst.

7 Euro für das Fahrad pro Tag Die Fahrradmitnahme kostet pro Tag 7 Euro. Dieses Ticket gilt nicht nur im Bregenzerwald, sondern landesweit für alle Radtransportmöglichkeiten im öffentlichen Verkehr. Die Fahrgäste benötigen für sich zusätzlich eine Fahrkarte gemäß dem üblichen VVV-­Tarif oder die Bregenzerwald-­Gäste-­Card.