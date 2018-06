Vorarlberg: Neuer CEO für Rhomberg Ventures

Personelle Weichenstellung bei Rhomberg Ventures: Taras K. Rebet wird CEO.

Laufbahn

Taras K. Rebet absolvierte seinen Bachelor of Business Administration an der University of Minnesota, bevor er als Assistant National Sales Manager bei Otto Bock in den USA einstieg. Nachdem er auch den Master of Business Administration an der Carlson School of Management und der HEC in Paris abgeschlossen hatte, folgten weitere globale Stationen bei dem Healthcare-Technologie-Unternehmen – unter anderem Export Manager in Deutschland, General Manager in Thailand, Managing Director in der Schweiz und Spanien. Dabei eignete sich Rebet, der zuletzt als President Western Europe bei Otto Bock in Wien arbeitete, umfassende Kenntnisse bei der Führung internationaler Teams, der Akquise, beim Turnaround-Management oder dem Aufbau und der Entwicklung von Neugeschäften an.