Vorarlberg: Neue Radboxen am Bahnhof Rankweil

Mit der Inbetriebnahme der 52 neuen abschließbaren VMOBIL Radboxen wird der Bahnhof Rankweil zur ersten kompletten VMOBIL Station in Vorarlberg.

Der Fahrgast kann dort unkompliziert und schnell zwischen Bahn, Bus, Fahrrad oder E-Carsharing umsteigen. "Der multimodale Mobilitätsknoten Bahnhof Rankweil holt Mobilität von morgen in die Gegenwart. Die Zukunft der Mobilität wird vielfältig sein und ermöglicht eine bequeme und direkte Reise von Tür zu Tür – auch ohne eigenes Auto", freute sich Mobilitätslandesrat Johannes Rauch bei der Präsentation gemeinsam mit Bürgermeisterin Katharina Wöß-Krall, Konzernkoordinatorin Fahrrad@ÖBB Cornelia Walch, VVV-Geschäftsführer Christian Hillbrand sowie der Smart Mobility-Beauftragten Verena Seethaler-Steidl.

Die diebstahlsicheren und wetterfesten VMOBIL Radboxen am Bahnhof Rankweil sind der Startschuss für ein landesweit einheitliches System von abschließbaren Fahrradabstellanlagen, auf das Nutzer:innen einfach und bequem online zugreifen und buchen können. Die neuen VMOBIL Radboxen sind in die VMOBIL Card integriert und somit Teil des multimodalen Systems Bus, Bahn und Carsharing. "Nur wer sein Fahrrad ordentlich und geschützt an Bahnhöfen abgestellt weiß, wird es im Alltag auch öfter und mit gutem Gefühl benutzen. Mit diesem Angebot wird ein weiterer Anreiz zur Kombination mehrerer umweltfreundlicher Mobilitätsformen geschaffen", zeigte sich Landesrat Rauch begeistert. "Das landesweit einheitliche Radabstellsystem stärkt zudem die Attraktivität unserer Bahnhöfe", betonte Cornelia Walch.