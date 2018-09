Vorarlberg: Neue Facette im Harder Grundstücksdeal

Mit der Einstellung des Strafverfahrens gegen den Harder Lokalpolitiker Albert Büchele und den ÖVP-Landtagsabgeordneten Matthias Kucera (die VN berichteten) hätte eigentlich Ruhe einkehren sollen. Doch das Gegenteil ist der Fall.

Erhebliche Zweifel

Lokalpolitiker Büchele, Ersatzmitglied der Harder Gemeindevertretung, hatte im Juni 2015 einen Termin bei einem Dornbirner Notar zur Vertragsbeglaubigung vereinbart. Ein Entwurf des eilends erstellten Schriftstücks sollte dem 96-jährigen an seine Privatadresse zugestellt werden. In der Einvernahme bei der Staatsanwaltschaft gab Büchele aber an, der Verkäufer habe den Entwurf nie erhalten. Deshalb habe der Notariatssubstitut den Inhalt vor der Beglaubigung Punkt für Punkt vorgetragen. Man habe immer wieder genickt, und „ja“ gesagt, wird Büchele im Akt zitiert. An dieser Schilderung gibt es allerdings erhebliche Zweifel. Der zuständige Mitarbeiter des Notariats will sich daran jedenfalls nicht erinnern. Im Gegenteil: Er schließt einen entsprechenden Vorgang kategorisch aus. Das wäre bei einer Beglaubigung auch völlig unüblich, heißt es dazu.