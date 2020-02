Vorarlberg: NEOS bringen Kälbertransporte ins EU-Parlament

Johannes Gasser und Claudia Gamon von den NEOS haben eine Anfrage an das EU-Parlament zu den umstrittenen Kälbertransporten eingebracht.

"Vorgehensweise rechtskonform"

Die Bilder und Videos der Tiere würden abermals in Erinnerung rufen, dass man auf allen Ebenen Verantwortung für das Tierwohl übernehmen müsse. "Wenn die Probleme auch in den EU-rechtlichen Vorgaben liegen, müssen wir dort ansetzen." Die Taskforce Kälbertransporte habe klargestellt, dass man rechtlich an das EU-Recht gebunden und die Vorgehensweise in Vorarlberg rechtskonform sei." Man habe aber auch konkrete Vorschläge gemacht, was auf europäischer Ebene zu tun wäre.