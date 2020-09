Vorarlberg: Nächtliche Rettungsaktion an der Zimba

Drei Männer verstiegen sich in der Nacht auf Sonntag beim Abstieg an der Zimba. Die Rettung der Bergsteiger gestaltete sich schwierig, denn sie mussten unter widrigsten Wetterbedingungen geborgen werden.

Blitz schlug in der Nähe der Gruppe ein

Als in der Nähe der erfahrenen Bergsteiger ein Blitz einschlug, versuchten sie sich so rasch als möglich abzuseilen. Aufgrund der Witterungsverhältnisse und der bereits eingesetzten Dunkelheit verstieg sich das Dreierteam und musste teilweise zurücksteigen und einen Quergang einrichten. Bei der anschließenden Querung stürzte einer der Männer ins Seil, konnte aber gehalten werden.

Daraufhin brachen zwei Rettungstrupps der Bergrettung Vandans von der Heinrich Hueterhütte in Richtung Zimbajoch zu den Verstiegenen auf. Zeitgleich wurde der Rettungshubschrauber REGA 7, der in St Gallen in der Schweiz stationiert ist, verständigt.