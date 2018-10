Vorarlberg: Nächtliche Bahnsperren im Montafon

Schruns - Von 15. bis 19. Oktober und von 22. bis 25. Oktober kommt es jeweils zu nächtlichen Bahnsperren bei der Montafonerbahn.

Bahninfrastruktur

Die Montafonerbahn AG hat in den vergangenen Jahren mehrere Millionen Euro in den Qualitäts- und Sicherheitsausbau der 13 Kilometer langen Bahnlinie von Schruns nach Bludenz investiert. Routinemäßig sind auch jetzt wieder umfangreiche Instandhaltungsarbeiten an der Bahninfrastruktur notwendig. In den nächsten beiden Wochen (vom 15. bis 19. Oktober und von 22. bis 25.Oktober) wird unter anderem die Oberleitung stellenweise erneuert, zwischen den Haltestellen Vandans und Kaltenbrunnen werden zudem hunderte Bahnschwellen ausgetauscht. Deshalb müssen die Abendzüge der Montafonerbahn während der Bauarbeiten im Schienen-Ersatzverkehr geführt werden. Untertags wird der übliche Regelbetrieb der Bahn fahrplanmäßig aufrechterhalten.