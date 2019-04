Vorarlberg: Nächste Schritte der Digitalen Agenda beschlossen

Die konstituierende Sitzung des Lenkungsausschusses der Leitinitiative Digitalisierung fand gestern Abend (Montag) im Bregenzer Landhaus statt.

Das Land Vorarlberg hat in intensiver Zusammenarbeit mit verschiedenen Partnern – Arbeiterkammer und Wirtschaftskammer Vorarlberg, Industriellenvereinigung, Fachhochschule Vorarlberg, Pädagogische Hochschule Vorarlberg sowie Mitglieder der Vorarlberger Start-up-Szene – die Digitale Agenda Vorarlberg ausgearbeitet. Darin sind acht Arbeitsbereiche in drei Themenfeldern ausgewiesen: Mensch und Qualifikation, Kooperation und Unternehmen, Infrastruktur und Verwaltung. In den einzelnen Arbeitsbereichen wurden Handlungsfelder (Ziele, Projekte, Visionen…) sowie konkrete Leitprojekte definiert.