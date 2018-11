Vorarlberg: Nachträglich bekannt gewordener Unfall mit Verletzung in Dornbirn

Am 22. September ereignete sich in Dornbirn ein Unfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Jetzt gab eine Unfallbeteiligte bei der Polizei an, die Daten des anderen Lenkers verloren zu haben.

Am 22.09.2018 um 17:15 Uhr ereignete sich auf der Lustenauerstraße in 6850 Dornbirn, Höhe HausNr 46 ein Verkehrsunfall mit vorerst Sachschaden. Beim Eintreffen der Beamten beim Unfallort, wollten sich die Beteiligten selbst einigen und tauschten die Daten aus.Die Parteien gaben an nicht verletzt zu sein. Die Unfallaufnahme durch die Polizei wurde nicht erwünscht.