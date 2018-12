Vorarlberg: Nach Unfall drohte Lichtmast zu kippen

Wolfurt - Beim Rangieren mit einem Container-Stapler auf dem Gelände des Güterbahnhofs in Wolfurt stieß der Fahrer, aufgrund der blendenden Sonne, rückwärts gegen einen 36 Meter hohen Lichtmast.

Durch den Zusammenprall wurde der Lichtmast am Sockel schwer beschädigt. Die stark verminderte Standhaftigkeit führte dazu, dass der Mast zu Kippen drohte. Da die am nächsten gelegenen Hubrettungsgeräte in Wolfurt und Dornbirn nur eine Arbeitshöhe von 27 und 32 Metern erreichen können, musste die Feuerwehr Götzis zur Hilfe geholt werden. Gemeinsam mit einem Mobilkran konnte die stark beschädigte Lampe vom Sockel geschnitten und am Boden abgelegt werden.