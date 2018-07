Vorarlberg: Nach tragischem Hitzetod von Kleinkind Mutter und Lebensgefährte verurteilt

Viele Interessierte, Verwandte und Bekannte waren gekommen. Die zwei Angeklagten, die 18-jährige Kindesmutter und deren heute 21-jähriger Freund sind immer noch sichtlich mitgenommen von dem tragischen Tod des 20 Monate alten Kleinkindes im August vergangenen Jahres.

Das Paar war von einem Überraschungsbesuch bei der Oma in der Steiermark nach Hause gefahren und hatte das Auto vor der Wohnung zunächst im Schatten geparkt. Die junge Mutter ging mit ihrer Handtasche und dem Freund in die Wohnung. Man wollte den Kleinen noch rund eine Viertel- bis halbe Stunde tief einschlafen lassen, damit er beim in die Wohnung bringen, nicht geweckt wird. Dann passierte das Unglück, die beiden jungen Leute schliefen ein, als sie sich aufs Bett setzten. Als sie aufwachten, war der Kleine verstorben.