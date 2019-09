Vorarlberg: Nach dem Regen kommt die Sonne

Die Vorarlberger wurden am Montagmorgen mit Regenschauern geweckt, in den kommenden Tagen kehrt aber die Sonne zurück.

Laut Wetterprognose sollen die Regenwolken schon am Nachmittag Geschichte sein. Die Sonne wird sich am Montag zwar höchstwahrscheinlich nicht mehr zeigen, es bleibt aber trocken mit bis zu 18 Grad.

Dienstag

Sonniger wird es dann am Dienstag. Die Hochnebelfelder sollen schon am Vormittag der Sonne weichen. Am Morgen wird es zwar noch frisch, untertags klettert das Thermometer aber bis auf 22 Grad.